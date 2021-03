Paganese, nota del club: due nuove positività e due calciatori negativi che rientrano in gruppo

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che a seguito del ciclo di test Anti-Covid19, mediante tampone molecolare, a cui si è sottoposto ieri il Gruppo Squadra sono emersi due casi di positività.

I tesserati in questione, entrambi asintomatici, sono in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Buone notizie invece per i due tesserati risultati positivi la scorsa settimana, che stamattina hanno effettuato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva, ed oggi ritorneranno ad allenarsi in gruppo.