Palermo, Di Piazza: "O Mirri investe o il club andrà ceduto. Non ci sono alternative"

Intervistato dal Corriere dello Sport l’ex vicepresidente e attuale socio di minoranza del Palermo Tony Di Piazza ha parlato della situazione in campionato e del futuro del club: “Da tifoso sogno ancora che questa squadra possa conquistare i play off e dare soddisfazioni a tutto il popolo rosanero. Futuro? Saprete tutto al momento opportuno, rimane l’amarezza per aver creduto e sostenuto qualcosa che si è dimostrata diversa da quello che mi era stato prospettato. Se capisco che qualcuno non gradisce la mia presenza ma solo le mie risorse, senza rispettarmi, tolgo il disturbo e non voglio neppure litigare. Il percorso mi sembra inevitabile, ma il futuro può sempre riservare sorprese. - continua Di Piazza parlando della possibile cessione del club - Mi sembra che non esistano grandi alternative. O la famiglia Mirri è disposta ad investire e rilevare le mie quote oppure necessariamente la società dovrà essere venduta. La voglia di prendere la società c’è, ma la responsabilità di imprenditore però richiede la consapevolezza degli impegni lavorativi. Per questo decisi di partecipare con quote di minoranza, consapevole che non potevo dedicarmi completamente al Palermo”.