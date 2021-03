Palermo, Filippi: "Non potevo rinunciare a questo incarico. Boscaglia? È contento per me"

vedi letture

Il neo allenatore del Palermo Giacomo Filippi, ex vice di Boscaglia, ha parlato alla viglia del derby contro il Catania di come la squadra sta vivendo questo momento e di cosa si aspetta da questa sua prima avventura da capo allenatore: "Siamo concentrati e determinati verso la partita di domani e la stiamo preparando al migliore dei modi. La squadra ha alternato partite buone ad altre meno buone. Dobbiamo insistere durante gli allenamenti. Credo fortemente in questa squadra, ma qui devo ringraziare mister Boscaglia che mi ha dato la possibilità di arrivare fin qui assistendolo in 5 anni e mezzo e lo conosco in generale da 10 anni. Sono certo che far il tifo per noi, poi sarà il tempo a dire se sarò bravo o meno, ma ora bisogna pensare solo al Palermo. - continua Filippi come riporta Tuttopalermo.net - Quando i dirigenti mi hanno dato l’incarico di proseguire la stagione ho accettato senza pensarci due volte perché sono un professionista. Non potevo rinunciare a questo incarico, ma ieri ho sentito Boscaglia ed era contento per me, ci sentiremo ancora. In tre giorni non si può stravolgere un’identità, ma ognuno ha le sue idee e qualche volta sono diverse, anche fra me e Boscaglia è lo stesso.