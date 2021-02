Palermo in vendita, Ghirelli: "Consiglio ai tifosi di tenersi stretti Mirri, ne esistono pochi come lui”

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la decisione del presidente del Palermo Dario Mirri di mettere in vendita il club rosanero. "Non sarò un limite per la crescita di questo club" ha dichiarato l'imprenditore siciliano in merito. Dai microfoni di TRM sul tema si è espresso anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Mirri è un imprenditore che ha salvato il Palermo in una situazione drammatica. Ha vinto la Serie D, ma la Lega Pro è il passaggio più difficile. Questo ce lo insegna la storia di Cremonese, Benevento e Bari. È più facile andare dalla B alla A che dalla C alla B. Il girone C è molto complicato, poi non è facile comunque passare dalla D alla C, nonostante un apparato dirigenziale di prim’ordine come quello rosanero. Il fatto che Mirri metta le mani avanti di fronte a critiche e ad una situazione difficile dimostra l’attaccamento e l’amore verso questi colori. Consiglio ai tifosi di tenersi stretti Mirri, ne esistono pochi come lui”.