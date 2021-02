Palermo, Mirri sulla cessione: "Non sarò un limite per la crescita di questo club"

Intervistato da Palermotoday il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato della possibile cessione del club, l’intero pacchetto azionario e non solo il 40% che Di Piazza lascerà a fine stagione: “Non sarò mai un limite per questa città e per questo club, voglio soltanto essere un’opportunità per garantire un grande Palermo in futuro. Stiamo cercando qualcuno che subentri a Di Piazza, ma allo stesso tempo però se dovesse arrivare qualcuno che abbia le forze e la capacità di rinforzare il Palermo allora saremmo pronti a valutare. - continua Mirri – Come ho detto fin dalla vittoria del bando io sono pronto ad ascoltare e trattare con chi può far crescere questo club. Fino ad allora lavorerò per costruire le fondamenta di una società solida”.