Palermo, non c'è solo Ferrero. Contatto esplorativo da parte del patron del Leeds Radrizzani

Non c’è solo Massimo Ferrero, che fu già vicino al suo acquisto nel 2019 quando venne battuto da Dario Mirri, interessato all’acquisto del Palermo messo in vendita in questi giorni dall’attuale patron. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttoc.com in casa rosanero nei giorni scorsi sarebbe arrivata una telefonata da parte di Andrea Radrizzani, patron di Eleven Sports e soprattutto presidente del Leeds riportato in Premier League nella passata stagione. Un contatto esplorativo per provare a sbarcare in Italia e che nei prossimi giorni potrebbe avere un seguito.