Perugia, intervento alla mano per Angella. Il difensore rientrerà fra cinque settimane

"AC Perugia Calcio comunica che in data odierna il giocatore Gabriele Angella è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo metacarpo della mano sinistra. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal prof. Giuliano Cerulli con la collaborazione del dott. De Angelis presso la clinica Villa Fiorita. Il giocatore, che sarà dimesso in serata, potrà riprendere a correre tra una settimana mentre per la ripresa dell’attività allenante sono previste 5 settimane". Con questo comunicato il club umbro ha fatto il punto sulla situazione del centrale difensivo che chiude così anzitempo la stagione, saltando la sfida di Supercoppa di Serie C contro la Ternana.