Pres. Albinoleffe: "Pensiamo a salvarci, e a continuare a valorizzare il settore giovanile"

A inaugurare il nuovo anno in casa Albinoleffe, come riferiscono i canali ufficiali della società, è stato il presidente del club Gianfranco Andreoletti. Queste le sue parole: "Stiamo uscendo da quella che può essere definita una guerra. La pandemia ha colpito pesantemente il territorio bergamasco e noi vogliamo ripartire dall'affermazione bergamasca per eccellenza: 'Non mollare mai'. Da questo la nostra società trae spunto e in questo senso esprimiamo la volontà di contribuire affinché il nuovo anno sia per i nostri giovani migliore rispetto a quello che ci lasciamo alle spalle. Sportivamente parlando, il 2020 si chiude con risultati che giudico discreti. È stato comunque un anno caratterizzato dai rammarichi: l'esserci dovuti fermare subito ai playoff, nonostante l'ottima partita disputata contro il Novara, e il non essere riusciti a cogliere l'attimo, che poteva caratterizzare in maniera diversa questo campionato, sono aspetti che hanno segnato l'anno della prima squadra bluceleste. Ora la testa non può che essere rivolta al nostro obiettivo primario ovvero la salvezza. D'altra parte, sono particolarmente contento del lavoro che a livello di Settore Giovanile stiamo portando avanti. I ragazzi che abbiamo 'promosso' nella rosa della Prima Squadra, e quelli che stiamo facendo maturare nelle società dilettantistiche, si stanno facendo valere. Questo premia il lavoro di chi gestisce il Settore Giovanile, di chi presiede le tre macro aree e dei nostri formatori e collaboratori vari. È per me doveroso ringraziarli, sottolineando ancora una volta la soddisfazione nel vedere da parte dei nostri giovani un minutaggio così sostanzioso in Prima Squadra. L'obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare sempre più la nostra capacità formativa".

E proprio ai baby biancocelesti va un messaggio: "Innanzitutto dico loro di contribuire nelle proprie case a vivere questo momento di difficoltà in un contesto di serenità, di applicarsi negli studi e infine di vivere il momento sportivo con lo spirito di chi lo interpreta come sana condivisione di obiettivi di gruppo. Il 2021 dovrebbe essere l'anno in cui la società metterà a disposizione all'interno del Campus, una struttura - l'Academy - che agevolerà ulteriormente il percorso di crescita dei nostri giovani".

Spazio poi all'inaugurazione del nuovo stadio: "Costruire lo stadio è stata una necessità di 'sopravvivenza' conseguente a scelte amministrative del Comune di Bergamo che tutti conoscono. I soci dell'U.C. AlbinoLeffe, che ringrazio per i grossi sacrifici economici che stanno facendo, tanto per la costruzione dello stadio quanto per la realizzazione del Campus, hanno voluto mantenere in vita la società per dare ai giovani bergamaschi un'opportunità di crescita sportiva che ritengono utile innanzitutto per dare alla nostra società civile ragazzi forgiati sui princìpi del lavoro, del sacrificio e del rispetto delle regole, e a quella sportiva atleti che possano ripercorrere la strada di chi, come Biava, Belotti e Valoti, sono arrivati a giocare in Serie A. L'auspicio è che al ritorno nel territorio bergamasco ci siano quelle presenze capaci di sostenere i nostri ragazzi".