Pres. Avellino: "La Ternana sta facendo qualcosa di unico. Ma noi vogliamo continuare a far bene"

vedi letture

La Ternana schiacciasassi di Cristiano Lucarelli sta fagocitando l'attenzioni di tutti, ma nel Girone C anche l'Avellino di Piero Braglia sta portando avanti una stagione di altissimo livello. Gli irpini, oggi secondi con 50 punti, si sono finora messi dietro tutte le altre corazzate del raggruppamento, compreso il Bari della famiglia De Laurentiis.

Sul rendimento dei Lupi, ospite di PrimaTivvù si è espresso anche il presidente del club campano Angelo D'Agostino: "Stiamo bene in alto, ci si sente soddisfatti per il lavoro svolto. Finalmente stiamo facendo quello auspicato e che avevamo costruito e che purtroppo nel girone di andata il Covid e qualche infortunio ci hanno impedito di fare. Purtroppo c'è la Ternana che sta viaggiando a gonfie vele davanti, bisogna solo farle i complimenti. Ma non ci fermiamo e vogliamo continuare a far bene. Con questi punti, 50, negli altri gironi saremmo a -2 e -1 dalla vetta? Fa capire che il percorso fatto è ottimo, la Ternana sta facendo qualcosa di unico. Siamo in un girone molto complicato, con tante squadre forti e ben quadrate, che lottano da anni per il salto di categoria. Noi abbiamo allestito la squadra in poche settimane in estate e quindi era tutta una scommessa".

Il numero uno dell'Avellino dà un voto alla sua squadra: "Un 10 e lode parziale meritatissimo, speriamo di portarlo fino alla fine. Braglia?Sono colpito dal temperamento di Braglia appena l'ho conosciuto, è una persona molto rigida, ma con il cuore molto grande e sta lavorando bene. Ho voluto questa accoppiata a tutti i costi con Di Somma, che conoscevo di più ma ho voluto fortemente questa coppia, che aveva già vinto in passato e per ora le scelte fatte ci stanno dando ragione".