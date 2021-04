Pres. Pro Sesto: "Col Renate grosso errore arbitrale. Incapacità? Non voglio pensare ad altro"

Gabriele Albertini, presidente della Pro Sesto, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'arbitraggio dello scorso weekend nel match pareggiato contro il Renate e sul finale di stagione nel decisivo scontro diretto contro il Livorno: "Conterà tanto la testa. Dal punto di vista tecnico se continuiamo sulla strada intrapresa faremo una grande prestazione. Abbiamo dimostrato anche contro le big di avere occasioni, serve concretizzarla. Sarà complicata contro un Livorno che non sperava di giocarsi ancora qualcosa ma non sono preoccupato. La squadra è viva: serve solo lucidità negli ultimi 11 metri.

Gli episodi arbitrali contro il Renate? L'occasione fermata per offside non esiste. Il nostro giocatore era dentro di tre metri. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Abbiamo subito dieci rigori subiti e siamo sempre stati zitti. Abbiamo lavorato sui nostri errori, in silenzio e con umiltà. In una gara così importante è impossibile commettere un errore del genere. In una gara dove ci giochiamo tutto non si può vedere una cosa del genere. O si tratta di incapacità o preferisco non pensare ad altro".