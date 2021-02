Pres. Ternana: "Il futuro della C? Campionato a due velocità. Torneo a 22 e semiprofessionismo"

Ospite dei microfoni del Corriere dello Sport il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha parlato del futuro del calcio di Serie C: "Quale sarebbe la formula giusta? Una Serie C a due velocità. Un vero campionato nazionale di professionisti a 22 squadre, che prepari anche gli organici ad affrontare la categoria superiore. Un torneo appetibile a livello di televisioni, in cui la squadra lombarda affronti la squadra siciliana, un campionato che appassioni il pubblico e i mass media. E ci si aggiunge una Lega Pro semiprofessionistica, senza contributi che portano via il 63% delle buste paga. Inquadrata in un sistema di leggi da inventare. Basta che il mondo politico e quello sportivo decidano"