Ufficiale

Si chiude l'avventura di Tempre al Pontedera. Rientra all'Empoli e passa alla Pistoiese

© foto di TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 16:31Serie C
Claudia Marrone

Si è conclusa - con neppure 300 minuti giocati - l'avventura del difensore Michele Tempre al Pontedera: il classe 2006 è però già pronto per una nuova avventura, perché, dopo l'addio ai granata e il ritorno all'Empoli, che ne detiene il cartellino, è diventato un nuovo giocatore della Pistoiese, formazione militante nel Girone D di Serie D.
Questa, proprio la nota della formazione orange:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo, in prestito dall’Empoli FC, di Michele Tempre, reduce dall’importante esperienza in Serie C col Pontedera e sotto contratto con i biancazzurri. Classe 2006, rappresenta un giovane rinforzo per il reparto difensivo arancione: terzino sinistro moderno, Tempre è un profilo capace di abbinare attenzione alla fase difensiva e grande spinta sulla corsia mancina. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, si è messo in evidenza nella stagione 2022/23 con l’Under 17, collezionando 21 presenze e 2 assist, e successivamente con l’Under 18, con 30 presenze, un gol e un assist.

Nella stagione successiva, la 2024/25, ha vissuto la prima esperienza tra i grandi, con la Nocerina, in Serie D, disputando 28 partite impreziosite da 3 assist. L’ultimo step del suo percorso lo ha visto, quest’anno, in prestito all’US Città di Pontedera, dove ha esordito tra i professionisti mettendo insieme 5 presenze in questa prima parte di campionato. Adesso Tempre arriva a Pistoia con voglia e grinta, per continuare il suo percorso di crescita in un contesto di livello: benvenuto in orange, Michele!".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
