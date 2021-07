Rubino sul Novara: "Sono senza parole. I problemi, se c'erano, andavano risolti prima"

L'ex attaccante del Novara Raffaele Rubino intervistato da La Stampa ha parlato del rischio esclusione del club piemontese dalla prossima Serie C dicendosi molto amareggiato: "Sono senza parole per commentare i guai di una società che non ricordo abbia mai avuto problemi per l’iscrizione al campionato. È arrivata una nuova proprietà, per la quale nutro grande rispetto, e penso, anzi mi auguro possa far valere le proprie ragioni fin dai prossimi giorni. Le norme federali impediscono di far fronte all’indebitamento societario col trasferimento di risorse personali. Se c’erano problemi, che non conosco, andavano risolti prima di arrivare alla scadenza. Non so come si può rimediare".