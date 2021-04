Russo: "La matematica non ci condanna ancora alla D, ma la Lucchese è questa"

Quello che ha fatto male ai tifosi che via web hanno potuto vedere la partita, è stata la mancata reazione, l'assenza di verve, l'accontentarsi di un pareggio di fronte a un Livorno che invece ha provato a vincere fino all'ultimo: anche se poi il finale è stato 0-0. Un pareggio che all'inerme Lucchese serve a poco, lo spettro della Serie D si fa sempre più concreto sia per la formazione rossonera che per il citato Livorno, con le due squadre che ieri si giocavano uno spareggio importante.

L'amarezza in casa Lucchese, però, è stata esternata anche dal presidente Bruno Russo che, come riferisce gazzettalucchese.it, a termine del match si è così espresso: "Era una partita che dovevamo solo vincere, non ci siamo riusciti: non c'è molto da dire. La Lucchese è questa, purtroppo, i passato abbiamo avuto tante occasioni per dare una svolta al nostro campionato, anche oggi siamo rimasti legati all'episodio che stavolta non c'è stato. Il campo ha dato il verdetto su questo derby, la matematica non ci condanna: siamo a 11 punti, dunque tre punti sopra la forbice, si tratta di una sola partita. Dobbiamo dare il massimo, ma a questo punto sperare anche negli altri, tenendo presenti che la Giana ha l'ultima di campionato a Pistoia e la Pro Sesto a Livorno: alla fine faremo i conti, dobbiamo attaccarci al filino di speranza che ancora c'è per non avere ulteriori rammarichi. Non c'è altra strada: dobbiamo fare il massimo, a partire da Carrara, l'alternativa è smettere di giocare e non mi pare sia davvero da prendere nemmeno in considerazione, poi calerà velo su questa annata totalmente negativa, ma dobbiamo fare in modo che questo progetto non si fermi".