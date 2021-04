Samb, rischio fallimento: Serafino non deposita i 25mila euro stabiliti dal concordato preventivo

Il tempo stringe ma nessuna traccia dei 25 mila euro che Domenico Serafino doveva presentare al Tribunale di Ascoli Piceno entra la mezzanotte di oggi come stabilito dal concordato preventivo di settimana scorsa. Come riferito da veratv, il presidente della Sambenedettese non ha inviato nulla e quasi sicuramente non lo farà nemmeno stasera ed il club a questo punto è ad un passo dal fallimento. La conferma ufficiale dovrà arrivare dal Tribunale di Ascoli Piceno