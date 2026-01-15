Ufficiale
Sambenedettese, ceduto Riccardo Vesprini in prestito al Giulianova
La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni del calciatore Riccardo Vesprini al Giulianova con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.
La società ringrazia Riccardo per la professionalità e l’impegno profusi in questa parte di stagione augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per il prosieguo di campionato con la maglia giallorossa abruzzese.
