Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Rinforzo in difesa per il Crotone, che ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Mattia Novella. Di seguito la nota del club:
Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Potenza Calcio, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Novella.
Il difensore è nato a Salerno il 25 gennaio 2001 ed ha esordito in B, con la Salernitana, a soli 17 anni.
Novella, che vanta 123 presenze in Serie C condite anche da 3 gol, ha scelto la maglia numero 35 e si aggregherà ai compagni da domani.
Il neo difensore pitagorico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.
Benvenuto in rossoblù Mattia!
