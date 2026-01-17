Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella

Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:34Serie C
Daniel Uccellieri

Rinforzo in difesa per il Crotone, che ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Mattia Novella. Di seguito la nota del club:

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Potenza Calcio, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Novella.

Il difensore è nato a Salerno il 25 gennaio 2001 ed ha esordito in B, con la Salernitana, a soli 17 anni.

Novella, che vanta 123 presenze in Serie C condite anche da 3 gol, ha scelto la maglia numero 35 e si aggregherà ai compagni da domani.
Il neo difensore pitagorico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Benvenuto in rossoblù Mattia!

