Serie C, Alessandria in finale dei playoff. Decisivo il 2-2 contro l'AlbinoLeffe ai supplementari

E’ l’Alessandria a raggiungere nella finale playoff di Serie C il Padova. Per qualificarsi la formazione di Moreno Longo, dopo il successo per 2-1 dell’andata, è stata costretta ad affrontare i tempi supplementari. Al termine dei primi 90’ è l’AlbinoLeffe a chiudere in vantaggio per 2-1 (di Gabbianelli e Gelli le reti orobiche, mentre di Arrighini il sigillo dei padroni di casa). Ai supplementari decide, infine, il gol al 111’ di Stanco.

Per la finale appuntamento il 13 e il 17 giugno. Nella doppia sfida di deciderà la quarta e ultima promossa in Serie B.