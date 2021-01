Serie C, i finali delle 15: poker Bari, manita Samb. Vincono anche Alessandria e Ternana

Sono appena terminate le gare della ventesima giornata di Serie C iniziate alle ore 15.00. Nel Girone A buon esordio di Longo ad Alessandria: Pistoiese ko. Pari tra Giana e Lecco, ok il Grosseto sul Piacenza. Lucchese corsara a Crema. Nel Girone B vince la capolista Sudtirol contro il Ravenna, frena il Perugia (solo pari a Fano), tris per il Matelica contro la Triestina, manita della Sambenedettese contro il Carpi (e debutto da dimenticare per Foschi sulla panchina biancorossa). Successo infine del Mantova sulla Fermana. nel Girone C bene la Ternana a Viterbo, risponde il Bari vincendo il derby contro la Virtus Francavilla. Pari tra Vibonese e Cavese. Rinviata Paganese-Catania.

Girone A

Alessandria-Pistoiese 2-0

56' Chiarello, 93' Castellano

Giana Erminio-Lecco 1-1

33' Marchetti (GE), 69' Mangni (L)

Grosseto-Piacenza 2-1

19' Boccardi (G), 78' Sersanti (G), 93' Babbi (P)

Pergolettese-Lucchese 0-2

65' Bianchi, 93' Petrovic

Girone B

Fano-Perugia 0-0

Mantova-Fermana 1-0

63' Guccione

Matelica-Triestina 3-2

26' Leonetti (M), 34' Magri (M), 47' Gomez (T), 66' Moretti (M), 87' Granoche su rigore (T)

Samb-Carpi 5-1

11' Mastour (C), 34' Cristini (S), 42' e 64' Lescano (S), 55' Angiulli (S), 87' Masini (S)

Sudtirol-Ravenna 2-1

16' Malomo (S), 47' Mokulu su rigore (R), 60' Beccaro (S)

Girone C

Bari-Virtus Francavilla 4-1

34' e 68' Antenucci (B), 37' Castorani (VF), 40' Marras su rigore (B), 55' Marras (B)

Paganese-Catania rinviata a data da destinarsi

Vibonese-Cavese 1-1

19' Berardi (V), 20' Bubas (C)

Viterbese-Ternana 0-1

40' Furlan