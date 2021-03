Serie C, i risultati della serata: AlbinoLeffe corsaro a Como. L’Avellino vince e stacca il Bari

Non mancano le sorprese nelle gare serali del turno infrasettimanale di Serie C. Nel Girone A il colpo lo mette a segno l’Albinoleffe che sbanca il Sinigaglia di Como battendo la capolista che manca l’allungo sulla Pro Vercelli, ora a -1 dopo aver pareggiato nel pomeriggio, e deve guardarsi dal possibile ritorno del Renate che in caso di vittoria contro l’Alessandria domani appaierebbe le bianche casacche al secondo posto.

Nel Girone B vittoria importante del Mantova contro l’ostica Virtus Verona. Virgiliani prima avanti, poi raggiunti e superati nel finale di primo tempo dai veneti e infine autori di una rimonta che si concretizza a dieci minuti dalla fine grazie al gol di Guccione. Il Mantova così mantiene il decimo posto, l’ultimo valido per i play off. Vince anche la Vis Pesaro che con un gol per tempo sbanca il campo del Carpi e allunga sulla zona rossa portando a 5 i punti di vantaggio sull’Imolese.

Infine nel Girone C vittoria larga dell’Avellino – 3-1 al Potenza – che approfitta come meglio non può della frenata pomeridiana del Bari rafforzando il suo secondo posto. Ora sono sette i punti di vantaggio degli irpini sui pugliesi, con la capolista Ternana che però dista ancora nove lunghezze e ha una gara in meno.

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Livorno-Grosseto 2-2 (30' Sicurella, 66' Braken, 75' Dubickas, 92' Scaffidi)

Giana Erminio-Lucchese 4-3 (37' e 48' Meucci, 42' Zugaro, 59' Bianchi, 63' Ruocco, 81' Perna, 95' D'Ausilio)

Pro Patria-Pontedera 0-3 (32' Stanzani, 65' Semprini, 78' Magrassi)

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0

Como-AlbinoLeffe 1-2 (26’ Giorgione, 83’ Marconi, 90’ Gatto)

GIOVEDI' 18 MARZO

ORE 15:00

Alessandria-Renate

ORE 17:30

Novara-Piacenza

Rinviate per Covid-19

Olbia-Carrarese

Pistoiese-Juventus U23

Pergolettese-Lecco

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Fermana-Triestina 2-2 (2' Urbinati 44' Neglia, 73' Gomez, 83' Sarno)

Fano-Arezzo 0-1 (16' [rig.] Cutolo)

Cesena-Matelica 2-2 (8’ Bortolussi, 23’ Caturano, 41’ Volpicelli, 75’ Franchi)

Gubbio-Perugia 3-2 (4’ Murano, 69’, 74’ Signorini, 87’ Pellegrini, 90’ Angella)

Imolese-Legnago 0-0

Padova-Feralpisalò 4-0 (8’ Chiricò, 27’, 79’ Ronaldo, 66’ Della Latta, )

Sudtirol-Modena 2-0 (11° Voltan, 22° Casiraghi)

Mantova-VirtusVecomp Verona 3-2 (25’, 65’ Zibert, 39’ Daffara, 44’ Delcarro, 81’ Guccione)

Carpi-Vis Pesaro 0-2 (6’ Cannavò, 63’ Di Paola)

Rinviate per Covid-19

Sambenedettese-Ravenna

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0 (18' Longo)

Bari-Casertana 1-1 (25' D'Ursi, 46' Carillo)

Bisceglie-Paganese 0-0 (25' Squillace)

Virtus Francavilla-Foggia 0-1 (84' Gavazzi)

Viterbese-Juve Stabia 0-1 (32' Marotta)

Teramo-Ternana 2-4 (47’, 72° Falletti, 51’ Santoro, 53’ Ferreira, 56’ Partipilo, 62’ Furlan)

Avellino-Potenza 3-1 (34’ Tito, 48’ Maniero, 63’ D’Angelo, 75’ Volpe)

Rinviata al 24 marzo: Cavese-Catanzaro

Riposa: Palermo