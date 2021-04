Serie C, ultime due giornate si giocheranno in contemporanea. Massimo 10 minuti di tolleranza

Le ultime due giornate dei tre Gironi di Serie C si giocheranno in contemporanea e con massimo 10 minuti di tolleranza per la presentazione in campo delle due squadre. Lo ha deciso la Lega Pro in un comunicato:

"La Lega ha disposto che le gare delle ultime DUE giornate del Campionato Serie C abbiano contemporaneo inizio relativamente ad ogni singolo girone. Si precisa, inoltre, che per ogni girone vengono programmate giornate diverse e con diverso orario d’inizio.

PERIODO DI TOLLERANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE IN CAMPO NELLE GARE DEL

CAMPIONATO SERIE C - ULTIME DUE GIORNATE

La Lega ha disposto, in applicazione dell’art. 54 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), che venga ridotto a soli DIECI MINUTI primi il periodo massimo di tolleranza consentito alle squadre per la presentazione in campo nelle ultime DUE giornate del Campionato Serie C. Viene data altresì facoltà agli arbitri designati di sospendere la gara di categoria inferiore che eventualmente fosse disputata sullo stesso campo e la cui prosecuzione pregiudicasse l’applicazione della disposizione sopra citata".