Sudtirol, Odogwu non ha dubbi: "Questo è il gol più importante della mia carriera"

Il suo gol ha sbloccato la sfida fra Sudtirol e Pro Vercelli mettendo la sfida nei binari giusti per il passaggio del turno degli altoatesini. Un gol che cancella tante amarezze per una stagione condizionata dagli infortuni per Raphael Odogwu che a fine gara commenta così la vittoria: "La mia è stata una stagione bruttissima, ma i compagni e il mister mi hanno aspettato e dato fiducia durante il corso dell'anno e finora non ero riuscito a ripagarli. Spero di farlo adesso e non fermarmi più dopo questo gol che è il più importante della mia carriera. - conclude Odogwu - Lo dedico a Mattia Marchi che mi carica tantissimo nel corso della settimana, nessuno riesce a farlo come lui".