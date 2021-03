Sudtirol, Vecchi: "Siamo un po' al limite. Vittoria sofferta ma senza rubare nulla"

Con la vittoria di misura sull'Arezzo, il Sudtirol si è riportato al secondo posto della classifica, e in scia alla capolista Padova. Questo il commento del suo allenatore Stefano Vecchi dopo il match: "Tre punti molto importanti dopo una partita come questa, nella quale siamo andati meritatamente in vantaggio ma poi per la prima volta in stagione abbiamo sofferto anche dal punto di vista fisico. L'abbiamo vinta solo per il grande spirito di sacrificio e di gruppo di questa squadra concedendo poco a un Arezzo diverso da quello del girone di andata. Siamo un po' al limite, è stata una vittoria sofferta ma non abbiamo rubato nulla", le sue parole riportate da TuttoC.com.