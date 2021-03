tmw Carpi, Pozzi: "La stagione in B ad Avellino con Radu e Lezzerini mi ha aiutato molto"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il portiere del Carpi Alessio Pozzi ha parlato anche della sua carriera. Classe 2000, è stata per lui Avellino una tappa fondamentale: “Arrivo da due stagioni in Serie D, ma tre anni fa ero aggregato in Prima Squadra ad Avellino, per altro con portieri del calibro di Radu e Lezzerini: ho visto il lavoro che c’è dietro, il mondo che gira intorno alle squadre professionistiche, e questo mi ha aiutato molto in questa stagione. La Serie D e la C differiscono molto non tanto per la qualità, quella si trova anche tra i dilettanti, è la cura del lavoro a essere diversa: lo scalino si sente più sul contesto che in campo. Per il resto sono soddisfatto, ma consapevole di non aver fatto ancora niente: ho tanta strada da fare, ma son determinato nel percorrerla”.