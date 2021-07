tmw Dg Pontedera su Di Lorenzo: "Ha avuto quello che meritava. Era pronto per la A da tempo"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attuale Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato di Giovanni Di Lorenzo, da lui lanciato nel calcio "dei grandi". Il primo riferimento va ovviamente alle prestazione del difensore del Napoli con la Nazionale: "Con un collettivo che funziona diventa scomodo parlare dei singoli: ma le prestazioni collettive eccellenti sono la somma di quelle singole. Sono molto felice per lui e per la sua famiglia, Giovanni ha avuto quando meritava, e mi meraviglio che dopo il fallimento della Reggina la A e la B non si siano buttate su di lui. Ricordo ancora quando a 15 anni lo facemmo esordire a Lucca, per poi trasferirlo a Reggio Calabria in A, dal presidente Lillo Foti... poi lo aiutai ad andare a Matera: sul terrazzino degli uffici del Mannucci, con Grassi e Cesaretti che lo invitavano ad andare in campo con loro, facevamo tante telefonate. Fortunatamente i lucani si convinsero a prenderlo, e da lì è partita la scalata".