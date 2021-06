tmw Feralpisalò, Stefano Vecchi in pole per la panchina: può essere lui l'erede di Pavanel

Dopo l'addio al SudTirol il nome di Stefano Vecchi è emerso come candidato per molte panchine fra Serie B e C. Dal Bari al Chievo in molti club si sono attivati sull'ex tecnico della Primavera dell'Inter, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW quello più vicino alla fumata bianca sembra essere la Feralpisalò che salutato Massimo Pavanel è alla ricerca di un nuovo manager per la prima squadra.