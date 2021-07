tmw Il Pescara vuol puntellare la difesa: l'obiettivo è Cauz del Lecco

Vuole rinforzarsi in difesa il Pescara, alla ricerca di un centrale mancino. Che il club, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, avrebbe individuato in Cristian Cauz, classe '96 del Lecco; da capire se i lombardi vorranno privarsi del giocatore.