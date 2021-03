tmw Numeri da record in D e il sogno del salto di categoria: anche il Carpi sonda Ubaldi

Non solo il Cittadella e la Salernitana in B e il Catanzaro e il Sudtirol in C. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, anche il Carpi si è inserito nella corsa a Leonardo Ubaldi, attaccante classe ‘99 ora al Cannara in Serie D: lo score che vanta, 14 reti in 19 presenze senza rigori calciati, sta ingolosendo non pochi club.