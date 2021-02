tmw Olbia, Biancu: "La sfida di Vercelli è stata per noi la scossa: ora testa alla Lucchese"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista dell'Olbia Roberto Biancu ha parlato anche del momento dei suoi: "La gara contro la Pro Vercelli è stata per noi importantissima, volevamo far punti e abbiamo cercato in tutti i modi quella scossa che poi ci ha permesso di centrare un punto sicuramente prezioso, ci siamo sciolti a livello di testa, ma questo non significa che si debba abbassare la guardia: serve massima attenzione. A Lucca dovremo dare tutto, ma sono certo che porteremo a casa i tre punti".