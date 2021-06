tmw Palermo, sondaggio della Reggiana per Marconi. Sul difensore c'è anche il Modena

vedi letture

Sirene di mercato per Ivan Marconi, centrale difensivo classe 1989 del Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore bresciano ci sarebbe stato un sondaggio della Reggiana, formazione fresca di retrocessione dalla Serie B, e un interessamento del Modena. Marconi, in scadenza nel giugno 2022 con la società rosanero, punta a trovare una nuova sistemazione non volendo rimanere in Sicilia con il contratto in scadenza.