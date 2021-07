tmw Pescara, vicino il colpo in difesa: dal Pisa può arrivare Ingrosso

Serie C

Oggi alle 11:48

Al lavoro il Pescara, che sta cercando di ricreare la rosa per la prossima stagione. Vicino un colpo in difesa: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club abruzzese è a un passo da Gianmarco Ingrosso, classe '89 del Pisa. Il giocatore è reduce dalla stagione con il Cosenza.