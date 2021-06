tmw radio Ds Renate: "Cosa ci manca per raggiungere la B? Solo dei dettagli"

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, è intervenuto il Ds del Renate Antonio Obbedio.

Tanti i temi emersi, con il direttore che si è poi soffermato sul cosa separa le pantere dal raggiungimento della Serie B: "Dettagli, che ogni anno hanno cercato di migliorare, già da prima che arrivassi io. Ripeto: il Padova contro di noi era nettamente favorito, è una squadra di Serie B prestata alla Serie C per tornare su. Noi però non dobbiamo snaturarci: sono anni che arriviamo a giocarci cose importanti".