Ufficiale Trapani, il terzo colpo è Toscano: "Orgoglioso di tornare, qui per scrivere la storia"

Serie C

ieri alle 22:34 Serie C

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana qui su TuttoMercatoWeb, il Trapani per il centrocampo ha individuato in Marco Toscano il rinforzo giusto. Insieme a Saber Hraiech e Enrico Piovanello è il terzo rinforzo annunciato nelle ultime 24 ore dal club.

Ecco il comunicato della società: "La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo al Trapani di Marco Toscano. Per il centrocampista, classe 1997, di origini trapanesi si tratta di un ritorno in maglia granata dopo aver conquistato la promozione in serie B nella stagione 2018/2019. Cresciuto nelle giovanili del Palermo ha indossato, tra le altre, le maglie di Siracusa, Entella, Virtus Francavilla, Gubbio, Casertana e Avellino. Toscano, che si è già aggregato al gruppo, indosserà la maglia numero 25 e arriva a Trapani con la formula del prestito con diritto e/o obbligo di riscatto. Bentornato Marco!".

Queste le sue prime parole: "Sono felicissimo del mio ritorno a Trapani. Essere qui per me è un motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo a questa squadra. Sogno di scrivere un’altra importante pagina di storia di questa città e di questa società. Prendiamoci insieme grandi soddisfazioni".