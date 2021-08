ufficiale Alessandria, Blondett saluta. Ha firmato un biennale con la Fermana

La Fermana comunica l’arrivo a titolo definitivo dall’Alessandria del difensore Edoardo Blondett. Ligure, classe 1992, Blondett vanta una lunghissima esperienza in Lega Pro dove ha collezionato 246 gare, realizzando anche 6 reti vestendo le maglie di Valenzana, Portogruaro, Cosenza (vincendo la Coppa Italia di C nel 2014-2015), Catania, Casertana e Reggina con cui ottiene la promozione in Serie B nella stagione 2019-2020. Nell’ultima stagione invece ha collezionato 32 presenze equamente distribuite tra Alessandria (con un gol all’attivo) e Livorno. In carriera anche una convocazione con la nazionale Under 20 e una con quella Under 21. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023.