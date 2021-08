ufficiale Catanzaro, acquistato dal Sassuolo il centravanti Cianci. Biennale con opzione

Colpo in attacco per il Catanzaro che si assicura a titolo definitivo dal Sassuolo le prestazioni del forte attaccante Pietro Cianci. Venticinquenne, nativo di Bari, ha disputato proprio con i galletti l’ultima parte della scorsa stagione, con 13 presenze e tre reti. Il Bari lo aveva ingaggiato nel mercato di gennaio alla luce dello score di 10 reti in 18 gare con la maglia dei Potenza nella prima parte del campionato. Negli anni precedenti Cianci ha militato nel Teramo, nella Robur Siena, nel Carpi, nella Reggiana e per due stagioni nella Fidelis Andria. Si lega all’Us Catanzaro con un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno.