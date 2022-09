ufficiale Gelbison, tesserato il centrocampista Salvatore Papa

Nuovo arrivo per il centrocampo della Gelbison. La Società annuncia l’arrivo del centrocampista classe 1990 Salvatore Papa. Nato a Cosenza, l’atleta arriva dall’Ancona e vanta una lunga esperienza in Lega Pro. Dopo il Settore Giovanile nella sua Rende, il centrale di centrocampo fu acquistato dall’Inter. Da lì Papa non si è più fermato, vestendo le casacche di Foligno, Santarcangelo, Aversa, Vigor Lamezia, Cuneo e Ravenna prima di approdare all’Ancona.