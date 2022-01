ufficiale Le strade di Perinetti e del Siena si dividono. Arriva la rescissione del ds

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:08 Serie C

La notizia era nell'aria da qualche ora, come da noi raccontato, e ora è arrivata la rescissione: le strade di Giorgio Perinetti e del Siena si dividono. Lo annuncia il club toscano con un comunicato, che vi proponiamo di seguito: "L’Acn Siena 1904 srl comunica che in data odierna è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società bianconera e il direttore sportivo Giorgio Perinetti.

Il Siena Calcio augura al signor Perinetti le migliori fortune professionali e personali".