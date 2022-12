ufficiale Non solo Pane. Ad Avellino rinnova anche Rizzo: nuova scadenza al 2025

Non solo Pasquale Pane. Poco dopo l'annuncio del rinnovo del portiere, l'Avellino comunica di aver prolungato il contratto anche a un'altra importate pedina biancoverde, il centrocampista Agostino Rizzo, che ha prolungato fino al 2025.

Ecco la nota:

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver prolungato il vincolo contrattuale con il tesserato Agostino Rizzo.

Per il calciatore classe 1999 nativo di Palermo si tratta della quarta stagione in biancoverde. In totale ha collezionato con la maglia dell’Avellino 76 presenze tra campionato, playoff e coppe.

Rizzo ha sottoscritto un accordo che lo legherà all’Avellino fino al 30 Giugno 2025.

Ad Agostino vanno gli auguri del club uniti ad un in bocca al lupo per le soddisfazioni che verranno".