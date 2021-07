ufficiale Olbia, arriva Christian Travaglini. Accordo fino al giugno 2023

vedi letture

L'Olbia con una nota ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Travaglini. Il difensore ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023.

Nato a Milano il 7 gennaio 2000, Travaglini cresce calcisticamente nei settori giovanili del Rozzano e del Varese. Dopo aver esordito nella stagione 2018/2019 con la maglia del Varese nel campionato di Eccellenza (23 presenze e 1 rete), si trasferisce in Serie C alla Feralpisalò che, nel dicembre 2019, lo cede all’Inveruno in Serie D dove mette insieme 11 presenze. Nella stagione appena conclusa, in forza alla Caronnese in Serie D, disputa 33 presenze e mette a segno 3 reti.