ufficiale Potenza, rinforzo sulla sinistra: preso l'ex Gelbison Antonio Porcino

vedi letture

Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Antonio Porcino.

Nato a Reggio Calabria il 30 maggio 1995, il calciatore riveste il ruolo di esterno sinistro. In carriera, tra i professionisti, in campionato e Coppa Italia ha totalizzato 59 presenze in Serie B e 169 in Serie C. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.