ufficiale Recanatese, ecco il terzo rinnovo: prolunga anche il difensore Pacciardi

La Recanatese e Federico Pacciardi continueranno la loro avventura assieme anche in Serie C. Lo comunica il club giallorosso sui propri social. Il rinnovo del difensore centrale, 28 presenze lo scorso anno in Serie D, è il terzo dopo quelli di Senigaliesi e Ferrante.