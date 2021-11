ufficiale Reggiana, innesto tra i pali. Lo svincolato Russo firma fino a giugno 2022

Dopo Michele Cremonesi, un altro svincolato veste la maglia della Reggiana: il club ha infatti ufficializzato l'arrivo in granata del portiere Stefano Russo.

Questa la nota della società:

"La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Stefano Russo, portiere che ha collezionato 6 presenze in Serie B con la Nocerina, 85 gare in Serie C con le maglie di Ascoli, Salernitana, Juve Stabia, Vibonese e Cavese, e 13 partite in Serie D con la maglia del Brindisi.

Russo è leccese di Nardò, classe 1989, e si allenava già da diversi giorni con la squadra di mister Diana. Nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con la Società che ne ha formalizzato il tesseramento con un contratto fino al giugno del 2022. Da oggi è quindi definitivamente a disposizione del trainer granata, con il numero di maglia 89.

«Sono molto felice di far parte della Reggiana - afferma Stefano - Da subito ho avuto ottime impressioni sull’ambiente la società e la città. Entro in un gruppo di giocatori forti con uno staff tecnico di alto livello. Grazie a Dio riparto con grande entusiasmo»".