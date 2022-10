ufficiale Renate, blindata la porta. Drago rinnova fino al 2025 con le pantere brianzole

vedi letture

Giornata di rinnovo in casa Renate, con il portiere Giacomo Drago che prolunga il rapporto con il club fino al 2025.

Ecco la nota della società:

"La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver trovato un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Giacomo Drago. L’estremo difensore genovese classe 2001, sempre più protagonista in campo in questa sua seconda stagione in nerazzurro, ha firmato un rinnovo che lo vedrà legarsi al club brianzolo fino al 30 giugno 2025".