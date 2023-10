ufficiale Rimini, Ruffo Luci rescinde e scende in D. Ha firmato col Corticella

vedi letture

U.S. Corticella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Dion Ruffo Luci, classe 2001.

Un grande colpo! Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, centrocampista offensivo di grande qualità e ottima tecnica, capace anche di debuttare in Serie A con la maglia del Bologna.

Dopo le esperienze in Serie C con Trento, Turris e Rimini, l’arrivo al Biavati per aumentare il valore della rosa a disposizione di Mister Miramari.

“Siamo veramente felici di avere Dion con noi” racconta Giacomo Laurino Direttore Sportivo del Corticella. “Un calciatore molto forte che seguo da tantissimo tempo e che sicuramente porta qualità nella nostra squadra, per essere sempre più competitivi”