Milan, nuovo terzino per Allegri: c'è l'accordo per Athekame con lo Young Boys

Dopo Koni De Winter dal Genoa, il Milan si prepara a rinforzare la propria difesa con l’arrivo di un terzino destro come Zachary Athekame dello Young Boys. Come riferisce L’Equipe infatti i due club avrebbero trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del classe 2004 in rossonero.

La società elvetica infatti chiedeva 10 milioni di euro per il calciatore con il club meneghino che dopo lunghi tira e molla e tentativi di ottenere uno scontro ha ceduto alle richieste mettendo sul piatto quanto richiesto e assicurando ai gialloneri il 10% della futura rivendita del calciatore.

Athekame nei giorni scorsi aveva ampiamente manifestato la propria intenzione di sposare il progetto Milan e ora, dopo le formalità di rito, è atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite e la firma sul contratto. Il terzino si appresta dunque a lasciare lo Young Boys dopo poco più di una stagione in cui ha collezionato 47 presenze nelle varie competizioni mettendo a segno una rete.