Ufficiale

Ospitaletto, dalla Cremonese arriva in prestito l'esterno offensivo Nahrudnyy

Ospitaletto, dalla Cremonese arriva in prestito l'esterno offensivo Nahrudnyy
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:42Serie C
di Claudia Marrone

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ospitaletto Franciacorta di dice "lieta di annunciare l’arrivo dell’esterno offensivo italo-ucraino Vladyslav Nahrudnyy, in prestito annuale dalla Cremonese.

Il classe 2005 ha vinto campionato Primavera 2 con la Cremonese nel 2023/2024 e nella scorsa stagione ha disputato 32 presenze (incastonando quattro gol e un assist) proprio con la maglia dei grigiorossi in Primavera 1!.

Hanno poi fatto seguito le sue prime dichiarazioni da neo arancioblù: "Sono molto felice che l’Ospitaletto Franciacorta abbia scelto me per concludere il reparto degli esterni, sarò disponibile in qualsiasi ruolo e cercherò di dare una mano alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare e dimostrare sul campo dove possiamo arrivare. I miei traguardi di questa stagione sono il raggiungimento di una crescita personale e dare il massimo insieme alla squadra per raggiungere l’obiettivo di gruppo. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo".

Questo, invece, il comunicato diffuso dalla società grigiorossa: "U.S. Cremonese comunica che il calciatore Vladislav Nahrudnyy è stato trasferito a titolo temporaneo alla società A.C. Ospitaletto".

