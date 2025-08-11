TMW Veiga 2.0 alla Juventus, il difensore può giocare un ruolo cruciale con il Chelsea

Stanno prendendo corpo in questi giorni gli aggiornamenti che vorrebbero il difensore portoghese Renato Veiga (22 anni), tornato nel frattempo di proprietà del Chelsea e laureatosi anche campione della Nations League con il Portogallo, pronto a tornare alla Juventus. Una traccia di mercato riaperta soprattutto dall'idea della Vecchia Signora di riportare a Torino un giocatore che nei mesi di permanenza in bianconero ha dimostrato professionalità, dedizione e attaccamento alla causa nonostante fosse solamente in prestito, doti che ne hanno certificato la valenza anche agli occhi dell'allenatore Tudor, dopo che era stato Motta a sceglierlo in un primo momento, puntando soprattutto sulle sue doti nella costruzione delle azioni.

Lo stesso calciatore potrebbe recitare un ruolo nel direzionare la sua uscita dal Chelsea verso la Juve, un po' come già successo anche a gennaio quando Veiga aveva chiarito alle altre squadre interessate (soprattutto il Borussia Dortmund, ma si era 'affacciata' anche la Lazio) di voler dare priorità al bianconero.

Uno scenario che potrebbe adesso ripetersi e potrebbe rivelarsi pure di aiuto per la Juve, già comunque impegnata su altri fronti 'di conferma' da dover sbrogliare (leggi in prevalenza alla voce Kolo Muani) e alla ricerca di un nuovo trasferimento in prestito, da accompagnare magari con un riscatto a corredo. Anche perché scalfire la resistenza del Chelsea, che continua a chiedere oltre 30 milioni di euro, non sarà un affare per niente semplice.