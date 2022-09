ufficiale Sangiuliano City, Marra Cutrupi non è più il Dg. L'incarico va all'Ad Luce

Serie C

Oggi alle 17:16

Cambio in dirigenza per il Sangiuliano City: Filippo Marra Cutrupi, infatti, non sarà più il Dg del club, con l'incarico che passa all'attuale Ad Andrea Luce.

Ecco il comunicato del club:

"Sangiuliano City Srl comunica che il signor Filippo Marra Cutrupi non ricopre più il ruolo di direttore generale della società. Da oggi e per il prosieguo della stagione sarà quindi l’attuale Amministratore Delegato Andrea Luce a ricoprire anche il ruolo di Direttore Generale".