ufficiale Taranto, risoluzione consensuale per Longo e Faiello. La nota del club

Il terzino destro Giuseppe Faiello e il centrocampista Lorenzo Longo non continueranno la loro stagione con la maglia del Taranto. Il club pugliese ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo coi due calciatori per separare le proprie strade. Questa la nota:

"Il Taranto FC 1927 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con i calciatori Lorenzo Longo e Giuseppe Faiello. La società desidera ringraziare Lorenzo e Giuseppe per il lavoro svolto e la professionalità fin qui dimostrata con la maglia rossoblù ed augura loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".