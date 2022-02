ufficiale Teramo, contratto fino al giugno 2024 per Simone Iacoponi

La S.S. Teramo Calcio è lieta di dare il benvenuto nella propria famiglia a Simone Iacoponi, centrale difensivo di comprovata esperienza, che si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2024.

Prossimo ai 35 anni, originario di Pontedera, Iacoponi vanta oltre 400 presenze nei campionati professionistici, di cui 90 nella massima serie (oltre all’esordio nel maggio 2007 ai tempi dell’Empoli) tutte registrate nelle fila del Parma, anche nelle vesti di Capitano, dal 2018 al 2021, contribuendo in maniera significativa a scrivere la storia recente degli emiliani con umiltà e dedizione, divenendo un punto di riferimento costante nel club.

In 138 occasioni, inoltre è sceso in campo in Serie B, con i ducali, la Virtus Entella e lo stesso club toscano, con l’aggiunta di 21 marcature complessive, indossando a inizio carriera anche le maglie di Monza, Cuoiopelli, Foligno e Sudtirol in Lega Pro.

Iacoponi, che ha scelto la maglia numero 30, ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Viterbo.